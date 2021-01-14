Жильцам 33 домов в Мурманске сейчас приходится сидеть в темноте без возможности приготовить еду. Как сообщили в АО \\"МОЭСК\\", аварийное отключение электроэнергии с 16.09 14 января произошло сразу не нескольких улицах.Без благ цивилизации остались дома №3,5,2,4,6,8 на улице Пархоменко, № 2,11 и 9А на улице Павлова, 2,5,6,8,3,12,7/1 на улице Пономарева и 8,10,16,18,20,22,24,26,28,30,36,38,40,42,44,46,24А на проспекте Кольском.- Причиной ЧП стало отключение масляного выключателя в распределительном пункте №27, в сторону трансформаторной подстанции 198. Ведутся ремонтные работы до устранения аварии, - уведомили в единой дежурно-диспетчерской службе Мурманска.Напомним: в декабре жильцы около сотни домов в центре Мурманска остались без отопления в морозы до -30. К счастью, аварию на теплосетях удалось быстро устранить.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВице-губернатор Юрий Сердечкин: «Из таких аварий, как с воздушными шариками, люди начинают ценить труд энергетиков». Связка шаров на час оставила Мурманск без света (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru