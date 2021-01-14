Холода все еще не покидают Заполярье. Прошлой ночью, 14 января, в некоторых местах региона морозы достигли -39 градусов. Однако в ближайшие дни возможно небольшое потепление, на которое надеются многие северяне.15 января в Мурманской области будет переменная облачность. Временами возможны осадки в виде снега. Ветер юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха будет от -13 до -18, при прояснениях от -25 до -30 градусов. Днем -4-9, местами до -15. На дорогах гололедица.- 15 и 16 января прогнозируется смещение частных циклонов с Баренцева моря на Кольский полуостров: по Мурманской области ожидается снег, порывистый ветер, дальнейшее повышение температуры воздуха, - сообщили в Мурманском гидрометцентре.Из-за сильных морозов в Мурманской области для водителей подготовили мобильные пункты обогрева. Мобильные пункты есть в Мурманске и Апатитах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мончегорске водитель помог 82-летнему прохожему, который потерял сознание и упал на дороге. Мужчина остановил машину и побежал на выручку пожилому человек (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru