В Мурманске с 12 января ищут 12-летнего Глеба Иванова. В тот день около 19.00 он ушел из дома на улице Баумана 43/1 в неизвестном направлении.Приметы: рост 158 сантиметров, худощавое телосложение, волосы короткие и русые, голубые глаза. В момент исчезновения был одет в черную с капюшоном куртку длиной до бедра, серые спортивные брюки, черно-коричневые ботинки, черную шапку.Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Глебе, просят позвонить по телефонам: 02 или 102 (полиция) либо обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда \\"МурманСпас\\": 8 911-311-70-20 или 8 911-339-89-41 (круглосуточно).Напомним: жителей Мурманской области просят помочь с поисками 6-летнего мальчика из Карелии. Филиппа Мельника из поселка Хелюля ищут жители разных регионов с 28 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мончегорске водитель помог 82-летнему прохожему, который потерял сознание и упал на дороге. Мужчина остановил машину и побежал на выручку пожилому человек (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru