В Мурманской области уже больше недели стоят крепкие морозы. С каждым днем становится все холоднее, а ночью столбик термометра опускается еще ниже. Прошлой ночью похолодало почти до -38, а этой стало еще морознее.- В лидерах по минимальной температуре за ночь - Апатиты, Ловозеро и Алакуртти: -35, -36 и -39 градусов соответственно, - рассказали в паблике «Погода в Мурманске».Днем погода не радует еще и из-за сильного ветра. Северянам остается только одеваться теплее и по минимуму выходить на улицу. В ближайшие дни, 15 и 16 января, синоптики обещают небольшое потепление, на которое надеются жители региона. Так ли это, покажет время, а пока стоит набраться терпения и ждать более благоприятной погоды.В МЧС по Мурманской области для водителей готовят мобильные пункты обогрева.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мончегорске водитель помог 82-летнему прохожему, который потерял сознание и упал на дороге. Мужчина остановил машину и побежал на выручку к пожилому человеку (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru