Tele2 подводит итоги работы сети в новогодние праздники. С 1 по 8 января 2021 годаклиенты оператора в Мурманской области скачали более 600 Тб интернет-трафика – этона 31% больше год к году. В этот период мурманчане совершили свыше 11 млн звонковобщей продолжительностью около 32 млн минут.Количество телефонных разговоров абонентов оператора 1-8 января 2021 года в Мурманскойобласти составило более 11 млн, чуть меньше говорили в прошлом году. При этом за всепраздники, включая последний уикенд, абоненты совершили 12 млн звонковпродолжительностью 32 млн минут. Средняя продолжительность одного вызова равнапримерно 3 минутам.На Северо-Западе после Петербурга чаще всего в эти дни звонили абоненты из Архангельской,Вологодской и Калининградской областей. В прошлом году в рейтинге самых «разговорчивых»в лидерах также находились архангелогородцы и вологжане, а уже на третьем месте –абоненты из Мурманской области. В числе самых «качающих» регионов также оказалисьПетербург, Архангельская, Вологодская и Калининградская области.В целом по России в новогоднюю ночь интернет-трафик абонентов Tele2 вырос на 40% посравнению с показателем прошлого года. С 18 часов 31 декабря 2020 года до 8 утра 1 января2021 года клиенты оператора скачали 11 Пб данных (против 8 Пб в прошлом году).Потребление интернет-трафика в Московском регионе превысило 1,3 Пб, в то время какжителям Санкт-Петербурга для новогодних поздравлений понадобилось в два раза меньшетрафика – 0,6 Пб.В новогоднюю ночь абоненты Tele2 совершили около 183 млн звонков общейпродолжительностью 383 млн минут, что эквивалентно 729 годам. По сравнению с прошлымгодом число звонков осталось примерно на том же уровне, а вот их продолжительностьвыросла на 22 млн минут.Наибольшее количество звонков было зафиксировано вечером 31 декабря, а не в первые часынового года. Интервал с 18:00 до 20:00 был самым активным временем голосовыхпоздравлений. Если с 23:00 31 декабря число звонков резко сократилось, то в первый час 2021года ожидаемо зафиксирован всплеск телефонных разговоров – абоненты Tele2 проговорилипочти 17 млн минут.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru