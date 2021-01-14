На днях интернет-мошенники, которые промышляют везде, где только можно, добрались до администрации Мончегорска. Им только волю дай - сразу разведут на деньги. Так, в официальной группе мэрии города металлургов \\"ВКонтакте\\" появилась информация о конкурсе якобы в честь дня рождения паблика.- В честь праздника мы проводим в прямом эфире розыгрыш призов! Принять участие можно прямо сейчас, перейдя по ссылке. Гарантирован денежный подарок! - говорилось в мошенническом посте.К счастью, группа была вскоре восстановлена, а заявление о розыгрыше удалено. Остается надеяться, что никто не успел попасться на удочку аферистам.- Уважаемые жители! Вчера наша группа была взломана мошенниками. Сейчас безопасность восстановлена. Приносим свои извинения! - сообщили в администрации Мончегорска.Напомним: 37-летняя жительница Мурманска отдала мошенникам 100 тысяч рублей за бонусы-призраки. Женщина продиктовала злоумышленникам персональные коды из смс-сообщений.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Мурманска потерял полмиллиона рублей из-за новой уловки мошенников. Мошенники научились подделывать номера банков и других структур (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru