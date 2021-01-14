Число умерших от коронавируса в Мурманске на 14 января 2021 года составило 712 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки в Заполярье новая коронавирусная инфекция унесла жизни сразу восьми человек.Это максимальный показатель с 27 декабря 2020 года, когда летальных случаев было девять. Всего в Мурманской области с марта прошлого года коронавирусом заразились 39 496 человек, 234 инфицированных выявили за последние сутки. Излечились уже 35118 человек.В Мурманской области создан пятикратный запас лекарств для больных, которых спасают от COVID-19 в медицинских учреждениях. Также в регионе идет масштабная вакцинация о коронавируса, но в первую очередь прививают двухкомпонентной вакциной \\"Спутник V\\" медицинских работников и педагогов, для остальных категорий населения вакцинация начнется позже.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБюджет Мурманской области на 2021 год будет дефицитный, но социально ориентированный. При доходах в 82,4 миллиарда рублей, расходы составят 86,4 миллиарда рублей (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru