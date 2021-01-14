Оказалось, что жителям Заполярья приходится оставлять в магазине немалые суммы при покупке новых мобильников. По оценке аналитиков, Мурманская область стала лидером по средней стоимости смартфона в европейской части России, обогнав не только Санкт-Петербург и Москву, но и южные регионы, где традиционно высокий спрос на дорогие гаджеты.По итогам 2020 года, средняя стоимость мобильных устройств в России увеличилась на 12% до 18 500 рублей. Жители Мурманска приобретали гаджеты на 547 рублей дешевле среднероссийской стоимости. Зато Апатиты по средней цене одного смартфона заняли первое место на европейской территории страны и вошли в топ-6 городов России с самыми дорогими покупками. За гаджет здесь в среднем платили 25 218 рублей.К концу прошлого года апатитчане обогнали даже ковдорчан, которые держали первенство на протяжении 10 месяцев. Средняя стоимость смартфона в Ковдоре по итогам года составила чуть менее 25 тысяч рублей.Третье место среди городов кольского края, где цены на гаджеты оставляют желать лучшего, закрепилось за Североморском. Стоимость смартфона здесь приблизилась к 22 тысячам рублей.Чаще всего в Заполярье любят покупать смартфоны Samsung. Самая популярная модель по итогам 2020 года в Мурманской области — Samsung Galaxy A51.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ19 процентов жителей Мурманска любят врать. Часть северян лжет по привычке, а кто-то делает это вынужденно (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru