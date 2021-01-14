Четыре дня лежал на балконе труп 43-летнего жителя Ковдора, пока его не обнаружил родственник, который стал волноваться, что северянин не выходит на связь. 10 января мужчина смог попасть домой к убитому и обнаружил его тело.Оказалось, что ковдорчанин погиб не своей смертью, а от руки 30-летнего знакомого. Его задержали в тот же день.- По версии следствия, вечером 6 января мужчины распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, потому что обвиняемый не хотел возвращать долг знакомой потерпевшего. Злоумышленник вооружился кухонным ножом и нанес его клинком несколько ударов потерпевшему. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Обвиняемый переместил тело убитого на балкон, после чего скрылся с места совершения противоправного деяния, - рассказала подробности убийства старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.Подозреваемый иногда жил у погибшего. Сейчас он находится под стражей, по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) ему грозит до 15 лет лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Североморске женщина с сыном спряталась в туалете, пока убивали ее мужа. К мужчине пришли знакомые, которые захотели выяснить отношения (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru