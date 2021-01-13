11 января задержали главу администрации Зеленоборского Руслана Кайибханова. В его отношении возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за общее покровительство).- По версии следствия, в декабре 2020 года Руслан Кайибханов обратился к находившемся в его подчинении представителю управляющей компании с предложением использовать организацию в качестве получателя дополнительных денежных средств (субсидий), назначением которых является оплата долговых обязательств за предоставленные услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Зеленоборского. При этом глава администрации городского поселения указал, что часть поступающих денежных средств необходимо передавать ему в наличной форме в качестве вознаграждения за последующее содействие и покровительство в коммерческой деятельности предприятия ЖКХ и управляющей компании, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.Также Следком опубликовал видео задержания Руслана Кайибханова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru