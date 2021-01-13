Погода в Мурманске и области на 14 января 2021 года. В последние дни жителей Мурманской области на прочность проверяют морозы. В МЧС даже подготовили мобильные пункты обогрева для водителей, которые могут оказаться в плену на дорогах. Что ждет северян в четверг?- Ночью 14 января на Кольском полуострове сохранится холодная погода, преобладающая температура воздуха -25-33°, на северо-западе области -17-22°. Днем 14 января ожидается влияние циклона, смещающегося по Баренцеву морю: по северу области пройдет небольшой снег, температура воздуха повысится до -18-23°, на севере области до -10-15°. 15-16 января прогнозируется смещение частных циклонов с Баренцева моря на Кольский полуостров: по Мурманской области ожидается снег, порывистый ветер, дальнейшее повышение температуры воздуха, - сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.Напомним: в ночь с 12 на 13 января в Заполярье стукнули морозы до -38.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное ДТП под Мончегорском: водитель \\"ВАЗа\\" врезался в автогрейдер, пострадал один человек. Водитель отечественного авто не справился с управлением (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru