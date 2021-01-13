После старого Нового года, который отмечается 13 января, можно с чистой совестью убирать украшения с елочки, а само искусственное праздничное дерево отправлять куда-нибудь на антресоли или на балкон. А что делать, если лесная красавица живая?Самый логичный ответ - вынести на помойку. Только вот оказывается, что это не самый лучший выход из ситуации. Ведь живые деревья на свалках разлагаются \\"не по правилам\\", и это вредит окружающей среде. Что делать северянам? Сдавать елки на переработку. Их принимает региональный оператор АО «Управление отходами». В 2019 году жители Мурманской области сдали около 40 тысяч елочек, в 2020-м - почти 33 тысячи.- Утилизации подлежат любые хвойные деревья – не только ели, но и сосны, пихты, при этом на деревьях не должно быть игрушек, мишуры и других украшений. Новогодние деревья необходимо складировать в местах накопления крупногабаритных коммунальных отходов, предусмотренных на любых контейнерных площадках для сбора мусора. Елку не надо помещать в мусорный контейнер, - сообщает региональный оператор.Деревья увезут в экотехнопарк, где измельчат, чтобы они стали топливом для котельной.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru