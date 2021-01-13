Студент из Апатитов Олег Борискин прошлой зимой впечатлил своим трудолюбие многих. Напомним, что он решил подзаработать денег тем, что предложил убирать от снега парковку и площадки перед гаражами. Ведь далеко не у всех водителей есть время и силы самим раскидать сугробы. А для Олега это и хорошая тренировка, и возможность работать.Об Олеге писал Андрей Малахов, им восхитилась Ольга Бузова. А теперь молодого человека и не видно. Апатитчане задались вопросом, куда же он пропал?- Всем привет, никуда не пропал, просто ушел в армию, - написал парень в своей группе \\"Уборка снега от Олега\\".Получается, что теперь местным водителям придется самим брать лопаты в руки? На самом деле есть продолжатели дела молодого человека.- Есть друг, который сможет вам помочь с выкапыванием, - сообщил Олег.В ноябре этого года он вернется из армии, и, кто знает, может, не забросит свой бизнес.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru