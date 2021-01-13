Жителей Мурманска приглашают на творческую встречу с мультипликатором, художником-аниматором, режиссером Владимиром Торопчиным. Общение по теме «Анимация – как призвание» пройдет в онлайн-формате в 16.00 13 января.На встрече Владимир Торопчин расскажет о своих работах и раскроет несколько секретов мастерства. Модератором встречи выступит Светлана Солдатова – руководитель Центра кинопроизводства Мурманской области, организатор Международного кинофестиваля «Северный характер».К слову Владимир Иванович выступил режиссером-постановщиком анимационного сериала проекта «Нюфоцей Бэч». Его представят в рамках Арктического литературного десанта «Арктикой Россия прирастать будет».Напомним, что Владимир Торопчин был режиссером серий мультфильмов «Барбоскины», «Простоквашино», а также «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Иван Царевич и серый волк», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru