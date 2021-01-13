В 2019 году Мурманский океанариум оштрафовали за сброс сточных вод в Семеновское озеро. На днях в группе \\"Мурманск\\" появилась информация, что организация вновь нарушает законодательство.- Руководство океанариума уже штрафовали за это, но, видимо, им все равно. Потому что они продолжают еженедельно сливать в Семеновское озеро воду с фекалиями морских животных. При этом океанариум не является водопользователем, не имеет официального разрешения на загрязнение озера канализационными водами, не возмещает убытки, нанесенные природе, - написал анонимный автор.Сотрудники океанариума поспешили опровергнуть эту информацию.- Не знаем зачем и почему и кому это нужно. Все, кому интересно, могут сделать запрос в министерство природных ресурсов и убедиться, что разрешение получено, а точнее продлен срок его действия в 2019 году и еще действует несколько лет, - уточнили в организации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru