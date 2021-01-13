Блогер Эрик «Давидыч» Китуашвили, который ведет YouTube-канала smotraTV, хочет доехать до Мурманской области на машине, которая, по его словам, \\"развалится без денег\\". На путешествие, в котором не будет скучно, он подбивает своих друзей.- Поехали в Мурманск? Посмотрим на северное сияние. У нас есть Mercedes w222, очень крутой. Я никогда в Мурманске не был, но там много крутых ребят, которые не видели нас вживую, - обратился к одному из знакомых Эдварду Билу блогер. Видео разговора он выложил в свой Instagram. - Летом не поедем, так каждый может.Одно из условий поездки - блогеры будут без денег. Но они уверены, что смогут справиться, ведь они достаточно узнаваемы, и автобратство их в беде не бросит. С собой в путешествие он хочет взять кого-то известного, правда, пока не решил, кого.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru