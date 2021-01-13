12 января в Лоухском районе Республики Карелия произошло смертельное ДТП: 39-летний водитель автомобиля Nissan из Мурманской области выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Audi А8. Северянин не выжил.Еще один водитель из Мурманской области попал в аварию в Вологодской области.- Около 06.30 на 296 километре автодороги Вологда-Тихвин Р21 \\"Кола\\" в Чагодощенском районе произошло ДТП. По предварительным данным, житель Мурманской области 1963 года рождения, управляя грузовым автомобилем \\"Скания\\" с полуприцепом, допустил столкновение с трактором \\"Беларусь2 под управлением мужчины 1972 года рождения, который двигался в попутном направлении. После столкновения трактор съехал в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили в УМВД по Вологодской области.Северянин в аварии не пострадал, а вот водителю трактора понадобилась амбулаторная помощь врачей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru