28 декабря 2020 года в Баренцевом море рядом с Новой Землей перевернулось и затонуло судно \\"Онега\\" с 19 членами экипажа на борту, выжить удалось только двум.Сразу после трагедии правительство Мурманской области сообщило, что семьи погибших моряков, а также выжившие получат выплаты - миллион рублей и 500 тысяч соответственно на каждую семью. Сейчас все деньги уже перечислены, только проживающие на Украине родственники одного из рыбаков, а также выживший второй помощник капитана Владислав Буторин получат их чуть позже. И это не не вся помощь.- За родственниками погибших и пострадавших моряков закреплены кураторы, которые отвечают на все возникающие вопросы и помогают в решении всевозможных проблем. Также с семьями работают психологи. Люди находятся в разном психологическом состоянии, некоторые в тяжёлом. Сделано все возможное, чтобы они получили всю положенную им материальную помощь. Родственники одного из рыбаков, проживающие на территории Украины, также получат все выплаты, как только решится технический вопрос оформления счета. Выплаты семьям идут от регионов, в которых были зарегистрированы погибшие и пострадавшие, от судовладельца и от Фонда социального страхования, – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.Также детей рыбаков, которые учатся платно, помогут перевести на бюджет, женам без работы - найти новое место для труда. А с банками ведутся переговоры о помощи в погашении ипотеки.Напомним: поисковая операция на месте крушения \\"Онеги\\" завершена.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru