12 января в Лоухском районе Республики Карелия произошло смертельное ДТП. Роковым и последним этот день стал для жителя Мурманской области.- По предварительным данным, в 15.24 на 1018 километре + 950 метров федеральной автодороги Р-21 «Кола» 39-летний водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Audi А8. В дорожно-транспортном происшествии водитель Nissan, житель Мурманской области, получил травмы, от которых скончался в больнице. Водитель второй иномарки, 43-летний мужчина, и его 41-летняя пассажирка госпитализированы. Оба жители Санкт-Петербурга, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии.Напомним: устроившей смертельное ДТП жительнице Апатитов дали семь лет колонии. Светлана Скачинская из Апатитов села за руль после того, как выпила пиво и коньяк.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное ДТП под Мончегорском: водитель \\"ВАЗа\\" врезался в автогрейдер, пострадал один человек. Водитель отечественного авто не справился с управлением (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru