Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Заполярья, периодически придумывая новые хитрости. Так, в отдел полиции Мурманска обратилась 37-летняя северянка, сообщив, что с ее банковского счета похищены деньги.По словам женщины, ей на мобильный телефон позвонили с неизвестного номера. Абонент представился сотрудником банка и рассказал мурманчанке, что для начисления бонусов по ее банковской карте, необходимо продиктовать реквизиты самой карты и пришедшие в виде смс-сообщений персональные коды. Недолго думая, местная жительница сделала все, как просил незнакомец. В итоге со счета потерпевшей было списано более 97 тысяч рублей. Тут женщина поняла, что стала жертвой телефонных аферистов и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.При этом северянка не раз слышала о подобных мошенничествах и схемах обмана, однако все равно поддалась на уловки злоумышленников и отдали им свои деньги.- По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ \\"Мошенничество\\". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ19-летний житель Мурманска сломал себе жизнь из-за семи тысяч рублей. Молодой человек попытался украсть из магазина еду (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru