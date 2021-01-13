Вряд ли в мире найдется человек, который бы никогда не врал. Иногда ложь может и навредить, а в каких-то случаях пойти во благо. Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» решили выяснить, насколько часто жители Мурманска любят врать. Для этого ее представители опросили 900 человек.Большая часть опрошенных - 70% - оказалась довольно честной. Врут такие люди только в случае крайней необходимости. Скорее всего, когда-то они сами были обмануты, либо их воспитывали, говоря, что все тайное становится явным.А вот 19% процентов оказались лжецами со стажем. Одни отметили, что обманывать людей доставляет им удовольствие, у кого-то это просто уже вошло привычку, а для части респондентов это вынужденная мера.- О таком обычно не говорят, но я с детства вру. Нравится это чувство, что ты кого-то обошел, что кто-то оказался доверчивее и глупее тебя, - признался один из участников исследования.Среди опрошенных были и те, кто не смог дать однозначного ответа, потому что обманывают людей лишь иногда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа новогодних выходных жителей Мурманской области больше всего волновали проблемы ЖКХ. Северяне также были недовольны уборкой дворов и состоянием детских площадок (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru