12 января ведущий научный сотрудник Кандалакшского заповедника Виталий Бианки отмечает юбилей. Известному российскому орнитологу, заслуженному экологу РФ, доктору биологических наук и почетному гражданину Кандалакши исполнилось 95 лет.- В свои годы Виталий Витальевич считает себя счастливым человеком. Он говорит, что прожил жизнь так, как ему хотелось, с удовольствием занимаясь своим любимым делом, - рассказали коллеги ученого в официальной группе заповедника «ВКонтакте».Виталий Бианки родился в семье биологов: его дед руководил зоологическим музеем в Санкт-Петербурге, а отец был известным детским писателем, который посвятил свое творчество природе. В 14 лет он решил посвятить свою жизнь изучению птиц.После окончания Ленинградского государственного университета молодого орнитолога направили на работу в Кандалакшский заповедник. За период своей работы Виталий Бианки успел написать более 200 научных работ, 180 научно-популярных статей и три книги. Кроме этого он является одним из авторов многотомных сводок «Птицы СССР» и «Миграции птиц Восточной Европы и Северной Азии». Ученый принимал участие в экспедиции по проектированию заповедника «Пасвик»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Чувство просто восхитительное!\\": как в Мурманске первый рассвет 2021 года встречали. В этом году официальное мероприятие отменили, но это не помешало увидеть долгожданную золотую звезду (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru