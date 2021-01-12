Похоже холода в Заполярье не собираются отступать в ближайшее время. Северянам остается только тепло одеваться перед выходом на улицу и ждать, когда температура немного повысится.13 января 2021 года в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, но с изморозью. Ветер южный слабый, днем на севере умеренный. С вечера 12 января до утра 14 января ожидается холодная погода с преобладающей температурой от -25 до -30 градусов, а при прояснениях до -34. На дорогах гололедица.- 13 января и ночью 14 января погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона с центром над Республикой Коми. Днем 14 января на погоду нашего региона будет оказывать влияние циклон, смещающийся по Баренцеву морю: ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, повышение температуры воздуха, - сообщили в Мурманском гидрометцентре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Чувство просто восхитительное!\\": как в Мурманске первый рассвет 2021 года встречали. В этом году официальное мероприятие отменили, но это не помешало увидеть долгожданную золотую звезду (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru