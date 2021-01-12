В ночь с 10 на 11 января в самом центре Мурманска произошло преступление.- На проспекте Ленина, 86 какой-то неадекват расстрелял машину и выломал шлагбаум. Привет из 90-х, - написал в группе \\"Мурманск ДТП ЧП\\" анонимный автор.Владелец пострадавшего Ford не стал долго ждать и подал заявление в полицию.- Личность злоумышленника установлена. В данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщила \\"КП\\" врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.Мотив преступника пока не известен. Но это далеко не первый случай в Мурманске, когда в машины стреляют, или их поджигают. Обычно это делают из мести. Например, житель Мончегорска поджег Lada Largus по просьбе своей знакомой, которая хотела отомстить бывшему. Однако автомобиль принадлежал не экс-жениху северянки, а его приятелю.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник продавца, который работает в Новый год: \\"Скупают все, даже непопулярные вещи\\". Как работники торговых сетей Мурманска справляются с наплывом покупателей в предновогодние дни (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru