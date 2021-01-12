С утвержденным обвинительным заключением направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области. Его обвиняют по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).- По версии следствия, 11 ноября 2019 года обвиняемый в здании делового центра «Меридиан» в Мурманске, незаконно получил от заинтересованного лица первую часть денежного вознаграждения в размере 350 тысяч рублей от общей суммы 1,26 миллиона рублей. Денежные средства предназначались обвиняемому в качестве вознаграждения за содействие в беспрепятственной и скорейшей оплате Фондом задолженности за реально оказанные услуги по строительному контролю в размере более 2,5 миллиона рублей. При этом по достигнутой договоренности размер незаконного вознаграждения составлял 50% от суммы задолженности, в перечислении которой содействовал обвиняемый, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.Сразу после получения денег руководителя задержали оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Мурманской области при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по Мурманской области. Поэтому оставшуюся сумму он получить не смог. Экс-заместитель признает свою вину лишь частично. На его недвижимость, в том числе и дом в Чехии, а также машину наложен арест. Все имущество оценивается в 19 миллионов рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске задержали буйного жителя Архангельска, который устроил дебош в кафе. 28-летнего северянина усмиряли сотрудники Росгвардии (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru