Аналитики Центра управления регионом (ЦУР) провели анализ поисковых запросов, комментариев в соцсетях и обращений жителей Мурманской области на портал «Наш Север» в период новогодних праздников.Как оказалось, с 1 по 10 января наиболее актуальными темами для северян стали сфера ЖКХ (33%), тема благоустройства (28%) и здравоохранения (5%). Кроме этого их волновали проблемы, связанные с дорогами (4%) и собственная безопасность (3%).В блок «ЖКХ» чаще всего поступали сообщения об отсутствии отопления или его плохом качестве, а также об отключении холодной или горячей воды. В теме благоустройства жителей Заполярья волновала ненадлежащая уборка территорий, ужасное состояние старых детских площадок, лыжных трасс и катков. Проблемы с дорогами зачастую были связаны с их недостаточным освещением – фонарей либо не хватает, либо они сломаны.- Наиболее популярные запросы северян в поисковиках Яндекс и Google в конце 2020 и начале 2021 годов были связаны с организацией досуга в праздничные дни. Пользователи искали билеты в кино, рецепты салата оливье, отслеживали почтовые отправления, подбирали новогодние костюмы, выбирали фотостудию, заказывали еду, узнавали погоду, следили за выступлением национальной сборной на молодежном чемпионате мира по хоккею с шайбой и за розыгрышем лотереи «Русское лото», - отметили аналитики ЦУРа.Таким образом, праздничные выходные затмили главную тему ушедшего года коронавирус.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник продавца, который работает в Новый год: \\"Скупают все, даже непопулярные вещи\\". Как работники торговых сетей Мурманска справляются с наплывом покупателей в предновогодние дни (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru