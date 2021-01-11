Для большинства людей поездка в другой город вполне реальна, однако мы часто забываем, что не у всех есть возможность легко сорваться с места. Для кого-то путешествия затруднительны из-за болезни.Так случилось и с 20-летним жителем Москвы Александром Корнейчуком. Он мечтает отправиться из златоглавой столицы в заполярную, ведь его заинтересовал Мурманск, но чтобы добраться до места назначения, ему нужна поддержка северян.- Саша Корнейчук обращается к мурманчанам с просьбой помочь ему узнать о нашем городе больше. Он хочет приехать в Мурманск, но из-за ДЦП ему очень нужен помощник, - сообщили в паблике «Мурманск-взаимопомощь».Любой желающий помочь может написать Александру в личные сообщения в «ВКонтакте».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник продавца, который работает в Новый год: \\"Скупают все, даже непопулярные вещи\\". Как работники торговых сетей Мурманска справляются с наплывом покупателей в предновогодние дни (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru