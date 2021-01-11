У пенсионеров Мурманской области появилась возможность слетать на отдых, не оплачивая билеты на самолет. Региональное отделение Пенсионного фонда выделило 4,9 миллиона рублей на оплату дороги к месту отдыха северянам. Об этом сообщается в тендере, размещенном на сайте госзакупок.- Услуги по перевозке пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, а также живущих на Крайнем Севере, на внутренних авиалиниях предоставляются по нескольким маршрутам, - говорится в документе.Северяне смогут слетать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Геленджик, Калининград, Ростов-на-Дону и Анапу. Но оплатят им только билеты эконом-класса.Напомним: в Мурманской области врачам, которые переболели коронавирусом на работе, компенсируют отдых в санаториях. Врачам вернут до 100% трат на отпуск на территории России. А жителям региона, которые из-за коронавируса не смогли воспользоваться правом на северную дорогу, дадут такой шанс в 2021 году.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник продавца, который работает в Новый год: \\"Скупают все, даже непопулярные вещи\\". Как работники торговых сетей Мурманска справляются с наплывом покупателей в предновогодние дни (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru