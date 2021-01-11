В конце октября ЧП произошло во время рейса автобуса №10 в Мурманске. Одному из пассажиров - 67-летнему мужчине - стало плохо во время поездки.Водитель остановил автобус на Кольском проспекте, для северянина вызвали скорую помощь. Однако медработники как не старались, не смогли спасти мужчину - несмотря на реанимацию, он умер.Спустя почти два с половиной месяца стала известна причина смерти мужчины.- Она не носит криминальный характер. Житель Мурманска скончался из-за атеросклеротической болезни сердца, - сообщила \\"КП\\" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.Поэтому возбуждать уголовное дело по факту случившегося не стали.Напомним: в Ковдоре на дежурстве скончался фельдшер скорой помощи. Причину смерти мужчины установит судмедэкспертиза.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРанее судимый житель Мурманска пытался украсть из магазина продукты на 5 тысяч рублей. Полиция завела очередное уголовное дело на северянина (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru