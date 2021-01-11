Новый 2021 год начался с преобразования структуры правительства Мурманской области. В частности, появится новое министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.Оно образуется за счет слияния двух других министерств - инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, а также министерства экономического развития.Также создается комитет по молодежной политике. Напомним: сейчас функции в этой сфере выполняет министерство спорта и молодежной политики, которое после реорганизации станет просто министерством спорта.- Молодежи, волонтерству, добровольчеству надо уделять особое внимание. Надо давать возможность молодежи проявлять себя, - прокомментировал решение губернатор Андрей Чибис.Однако пока не уточняется, кто будет возглавлять новый комитет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПравительство Мурманской области и Министерство спорта подписали соглашение. В Заполярье будут развивать натурбан, горнолыжные лыжи и другие виды массового спорта (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru