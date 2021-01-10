Житель Архангельска устроил скандал в одном из кафе Мурманска. В итоге и сам на неприятности нарвался и другим посетителям не дал спокойно отдохнуть.Так, вечером на пульт центра оперативного управления областной Росгвардии поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта – кафе, расположенного в Октябрьском районе Мурманска. На место происшествия незамедлительно был отправлен наряд группы задержания.- Мужчина вел себя агрессивно, выражаясь грубой нецензурной бранью в отношении администрации заведения. Дебошир провоцировал на конфликт работников и посетителей кафе. На требования росгвардейцев прекратить свои действия он не реагировал, продолжая нарушать общественный порядок. Экипаж вневедомственной охраны задержал нарушителя и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.Злоумышленником оказался 28-летний житель Архангельска. В отношении агрессивного посетителя стражами порядка составлен протокол об административном правонарушении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске задержали пьяную женщину, которая устроила скандал на автозаправке. 47-летняя жительница Кандалакши так и не смогла объяснить причину своих действий (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru