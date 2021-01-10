В Мурманской области потихоньку снижается прирост новых пациентов с коронавирусом, что не может не радовать. Однако опасная инфекция все еще разгуливает как по Заполярью, так и по всей России, а потому поехать в ближайшую Финляндию жители региона все еще не могут.Правительство Финляндии продлило ограничения на внешней границе, а также частично на внутренних границах. Теперь въезд в страну тысячи озер запрещен для туристов как минимум до 9 февраля 2021 года. Напомним: ранее возможной датой снятия ограничений было 12 января.- Коронавирус и его распространение продолжают создавать глобальный риск. Из-за пандемии на границах многих государств введены ограничения, и Финляндия и Россия с целью предотвращения распространения ковида также ограничивают движение через свои границы, - сообщается на официальном сайте генерального консульства Финляндии в России.Правом на возвращение в Финляндию пользуются граждане этой страны, а также иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в Финляндии. Более подробный перечень о других категориях граждан, которым разрешено пересечение финской границы, можно найти на сайте Пограничной охраны Финляндии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФинляндия не заинтересована в КПП «Ковдор — Савуковски». Переговоры с соседями по таможенному пункту не увенчались успехом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru