Для 45-летнего жителя Ковдора 1 января 2021 года стало последним днем жизни. Мужчина встретил Новый год и погиб из-за вспыльчивого приятеля.В первый день этого года к ковдорчанину, жившему на улице Кошица, пришел 39-летний друг, с которым они продолжили отмечать.- Последний предъявил своему знакомому претензии в связи с поломкой принадлежащего ему DVD-проигрывателя. Между мужчинами начался конфликт, в ходе которого обвиняемый вооружился кухонным ножом и нанес его клинком несколько ударов в область груди, шеи и головы потерпевшему. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Зеленоборского не дожил день до Нового года из-за выпившего знакомого. 30-летний мужчина 30 раз ударил приятеля ножом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru