В январе не было еще ни одного дня, когда бы коронавирус не забирал жизни жителей Мурманской области. Да и в декабре таких счастливых дней не было. Последний раз, когда никто не умирал от COVID-19, случился 30 ноября.По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области от 9 января 2021 года, число жертв коронавируса в Заполярье выросло до 685 человек. За последние сутки болезнь забрала трех человек.С марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший в Мурманской области, диагноз \\"новая коронавирусная инфекция\\" поставили 38319 жителям и гостям региона. 238 узнали о положительном диагнозе за последние сутки. Планку в 38 тысяч заболевших Заполярье взяло 8 января.Напомним: в Мурманской области сохраняется обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрокуратура Мурманской области проводит проверку по взрывающимся фонарям из губернаторских новогодних подарков. Ранее разбираться в инциденте начали в правительстве региона (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru