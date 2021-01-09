На этих новогодних праздниках появились ограничения, чтобы в Мурманской области не случилось нового увеличения числа заболевших коронавирусом. Например, не все туристы из других регионов могли свободно приехать на отдых.Одним из главных требований ради безопасности северян и гостей было соблюдение масочного режима и социальной дистанции в местах скопления людей. Но в аэропорту \\"Мурманск\\" стоять на расстоянии полтора метра друг от друга оказалось непросто. В сети появились фотографии, на которых запечатлены очереди из пассажиров.- 7 января администрация аэропорта не удосужилась выделить больше людей на пропуск в зону досмотра, и эту функцию исполнял очень неторопливо один человек на 3 или 4 рейса. Если в среднем на каждом самолете летит 100-150 человек, то вы представляете, сколько скопилось людей в очереди на досмотр. Войти в здание аэропорта тоже было достаточно затруднительно, поскольку очередь на вход растянулась минут на 10, - написала в группе \\"Чёрный список Мурманск | Отзывы\\" Ирина Фролова.Нарушением социальной дистанции заинтересовалась прокуратура.- Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и требований санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с появившимися 8 января 2021 года публикациями в СМИ о массовом скоплении людей в аэропорту города Мурманска. В ходе проверки транспортной прокуратурой будет дана принципиальная оценка действиям работников аэропорта, чьи действия либо бездействие могли привести к данным событиям в период сложной эпидемиологической обстановки в регионе, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрокуратура Мурманской области проводит проверку по взрывающимся фонарям из губернаторских новогодних подарков. Ранее разбираться в инциденте начали в правительстве региона (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru