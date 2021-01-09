В Мурманске ищут свидетелей ДТП, которое случилось в центре города 8 января. Здесь дорогу не поделили пожарная машина и легковушка.- На перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Маркса в 13.40 произошло ДТП с участием автомобиля Suzuki Vitara и пожарным автомобилем \\"Урал\\". Suzuki Vitara двигалась через перекресток на разрешающий сигнал светофора, а пожарный автомобиль - на красный сигнал с включенными проблесковыми маячком без звукового спецсигнала. Прошу откликнуться свидетелей ДТП. Возможно, у кого-то есть запись с видеорегистратора, желательно со звуком, - написал в группе \\"Мурманск ДТП ЧП\\" Антон Павленко.Спустя почти через два часа после того, как был размещен этот пост, появилось и видео с моментом аварии. На нем слышно, что спецмашина едет со звуковым предупреждением.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Умбе запустили новую станцию водоочистки. Проект строительства обошелся в 50,7 миллиона рублей (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru