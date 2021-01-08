В Мурманской области все еще активны морозы, поэтому северяне утепляются, как могут. Однако по прогнозам синоптиков в ближайшие дни регион ожидает небольшое потепление.9 января в Заполярье будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах ожидаются туман и изморось. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -14-19 градусов, при прояснениях -23-28 в течение суток. На дорогах гололедица.- 9 и 10 января погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, изморозь, преобладающая температура воздуха ночью -15-20 градусов, при прояснениях -25-30, днем -12-17, местами -20-25. 11 января ночью сохранится холодная погода, днем, с приближением восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Скандинавией, температура воздуха постепенно повысится, - сообщили в мурманском гидрометцентре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Санкт-Петербурга поймал северное сияние, когда летел в Мурманск. Охотник за завораживающим чудом природы сделал красивые снимки (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru