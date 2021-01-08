Согласно последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, число умерших от коронавируса в регионе на 8 января 2021 года составило 682 человека. Три пациента скончались за минувшие сутки. Напомним: с начала этого месяца наибольшее количество летальных исходов за один день было зафиксировано 7 января - шесть умерших.Однако количество зараженных COVID-19, выявляемых в Заполярье за сутки, пошло на спад. Если раньше их было свыше 280 за 24 часа, то теперь около 250. За последний день зафиксирован 241 новый случай. Наибольший прирост заболевших приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.Общее число инфицированных с марта 2020 года, когда в Мурманске выявили нулевого пациента, составляет 38041 человек. При этом 33945 северян уже выздоровели и получили отрицательные тесты на ковид.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Мурманской области. Последние новости на 7 января 2021 года: для помощи медработникам нужны волонтеры. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 7 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru