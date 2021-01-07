Каждую зиму в Мурманске начинает ходить автобус \\"Лыжня зовет\\", который довезет северян до КП-2 \\"Снежинка\\", где можно покататься на лыжах. В этом году он тоже начинает курсировать, несмотря на коронавирус.В будни автобус будет уходить с конечной на улице Радищева в 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30. В выходные и праздничные дни в 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30. От КП-2 \\"Снежинка\\" в будни автобус будет отправляться в 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, а по праздникам и в выходные в 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45.Такое расписание маршрута \\"Лыжня зовет\\" будет работать с 13 января по 31 марта.- В случае ухудшения погодных условий (понижение температуры воздуха до -20С° и ниже, сильный ветер, снегопад, штормовое предупреждение, отсутствие снега) маршрут отменяется. Окончание работы - 4 апреля, - сообщили в АО \\"Электротранспорт\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодняя ярмарка в Мурманске продлевает работу. Об этом попросили и посетители, и предприниматели (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru