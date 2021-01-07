В Рождество на улицах Заполярья продолжил стоять мороз. Пока холода не собираются покидать регион. Но что подарит северянам новый день?8 января 2021 года в Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами пойдет небольшой снег. Жители отдельных районов смогут наблюдать туман и изморозь. Ветер будет юго-западный умеренный. Температура воздуха ожидается от -11 до -16, при прояснениях от -21 до -26 градусов в течение суток. На дорогах гололедица, поэтому не стоит спешить, чтобы не поскользнуться.- С 6 по 8 января погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман и изморозь, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.Напомним: новогодняя ярмарка в Мурманске продлевает работу. Об этом попросили и посетители, и предприниматели.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске появился самый большой термометр на Кольском полуострове. Проекция прибора появилась на трубе Мурманской ТЭЦ (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru