26 декабря в центре Мурманска начала работать новогодняя ярмарка \\"На Севере - тепло!\\". Напомним: это один из немногих доступных в разгар пандемии видов досуга для жителей Мурманской области.Яркие палатки с товарами, арт-инсталляции и украшенные гирляндами каток и зона для прогулок так понравились горожанам, что они попросили продлить время работы ярмарки. Если сначала она закрывалась в семь вечера, то теперь только в восемь.Свернуть торговлю и развлечения должны были 7 января, но и северяне, и продавцы попросили этого не делать.- В связи с высокой популярностью и многочисленными просьбами северян до 10 января продлена \\"На Севере – тепло!\\". Она расположена в центре Мурманска на территории вблизи дома 11 по ул. Воровского. На прилавках торговых домиков разместились изделия народных художественных промыслов, товары местных производителей, новогодние украшения, сувениры и подарки к Новому году. Есть и горячие напитки, закуски и сладости. В ярмарке принимают участие более 15 предпринимателей. Для северян работает каток и прокат коньков, качели, горки и фотозоны, - сообщили в правительстве Мурманской области.Ярмарка открывается ежедневно в 11.00.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ центре Мурманска на новогодней ярмарке рухнула опора катка. Предположительно, кто-то расшатал конструкцию (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru