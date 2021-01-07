Мошенники быстро осваивают новые способы вытягивания денег, хотя и старые все еще работают. 36-летний житель Мурманска на своем горьком опыте узнал, что нового выдумали злоумышленники.При помощи специальных программ они подделывают номера банков, полиции, прокуратуры и других структур. Часто жертвы ничего не подозревают, так как на официальных сайтах ведомств и организаций видят тот же номер, что высветился в телефоне. Житель Мурманска тоже поверил, что ему звонят из банка. На тот конце провода незнакомец преставился сотрудником службы безопасности банка. А дальше сообщил банальную вещь: со счета мурманчанина якобы хотят незаконно списать деньги - кто-то в Перми пытается оформить кредит на имя северянина. Сумма немаленькая - два миллиона рублей!- Чтобы сохранить сбережения, звонивший посоветовал северянину оформить через онлайн банк заявку уже на свое имя и перевести деньги на иной специально открытый резервный счет. Тогда мужчина, зная о подобных схемах обмана, попытался прервать разговор с сотрудником банка. Однако через несколько минут ему поступил еще один звонок, якобы с номера, зарегистрированного на правоохранительную структуру. Звонивший представился сотрудником учреждения, подтвердил, что в его отношении действительно совершаются мошеннические действия и посоветовал выполнять все инструкции «специалистов банка». Также он предложили проверить в Интернете номер телефона, с которого он звонит, что потерпевший и сделал. Увидев, что телефон совпадает с официальным, он поверил звонившим и по указанию лже-сотрудников банка перевел на якобы резервный счет 500 тысяч рублей. После чего мужчина вновь засомневался и решил позвонить по официальному телефону, указанному на банковской карте. И только после этого ему стало понятно, что он стал жертвой мошенничества, - сообщили в пресс-службе МВД России по Мурманской области.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Зеленоборского не дожил день до Нового года из-за выпившего знакомого. 30-летний мужчина 30 раз ударил приятеля ножом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru