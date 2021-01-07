Увидев эти фотографии, некоторые мурманчане сразу сказали, что это фотошоп. Но на самом деле это не обработка фотографии и не оптическая иллюзия - на одной из труб Мурманской ТЭЦ действительно появился большой термометр. Находится она на теплостанции на улице Шмидта, которая была сдана в эксплуатацию еще 26 марта 1934 года.Как сообщили \\"КП\\" в пресс-службе Мурманской ТЭЦ, сейчас идет наладка новой подсветки дымовой трубы. Как только она закончится, термометр будет показывать точную температуру воздуха в столице Заполярья. Выглядит, что и говорить, самый большой градусник на Кольском полуострове очень эффектно.Многие жители города уже оценили новую подсветку, тем более, что по ней очень удобно отслеживать температуру.Напомним: жители Мурманской области могут пожаловаться на портале \\"Наш Север\\" на плохое освещение во дворах или улицах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕвгений Никора: \\"Концессия по модернизации уличного освещения не обнулена, а ждет лучших времен\\". В этом году для принятия концессии не хватило денег в бюджете (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru