В ночь с 30 на 31 в одном из домов Зеленоборского произошло жестокое убийство. В квартире выпивали два приятеля: 30-летний и 38-летний местные жители.Во время застолья между ними произошла ссора. Тогда самый младший из мужчин схватил нож и 30 раз ударил друга. После следователи во время осмотра тела нашли раны на голове, руках, ногах и туловище.После этого обвиняемый в убийстве сбежал из квартиры, а труп нашла женщина, которая зашла после случившегося.- В настоящее время мужчина признал вину в инкриминируемом преступлении. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, устанавливаются мотивы совершения противоправного деяния, проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Северянину грозит до 15 лет лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске мужчина долго скрывался от полиции за воровство, а попался из-за дебоша на остановке. 33-летнему мурманчанину грозят сразу два уголовных дела (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru