Погода в Заполярье пока остается без особых изменений – все еще морозно. Зато ночью 6 января особо удачливые жители области смогли наблюдать северное сияние в небе. Какой будет погода на Рождество?7 января 2021 года в Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами пойдет небольшой снег. В отдельных районах туман и изморозь. Ночью температура воздуха от -10 до -15, при прояснениях -20-25 градусов. Днем от -7 до -12, местами возможны похолодания до -20. На дорогах гололедица.- С 6 по 8 января погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман и изморозь, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.Напомним: рождественские службы в храмах Мурманской области состоятся, несмотря на коронавирус.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ одном из дворов Мурманска для соседей оставили в подарок коробку красной икры. Баночки с деликатесом разобрали в считанные минуты (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru