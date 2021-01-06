28 декабря в Баренцевом море перевернулся и затонул ярусолов МК 0331 «Онега». На борту находились 19 человек, выжили только двое. Поиски остальных членов экипажа официально завершены.Несмотря на то, что судно имело порт-приписки Мурманск, принадлежало оно компании из Архангельской области – рыболовецкому колхозу имени М.И. Калинина. На сайте компании указано, что свою деятельность она ведет с 1931 года.- Является одним из ведущих экспортеров рыбопродукции в России. Основными видами деятельности компании являются ведение рыбного промысла, переработка и продажа рыбопродукции. Компания осуществляет свою деятельность через филиалы в Мурманске, Архангельске и Москве, и реализует свою продукцию по всему миру, - говорится в официальной информации о колхозе.Председателем компании в данный момент является Заика Андрей Анатольевич.Согласно каталогу List-Org, компания была зарегистрирована 31 декабря 1992 года, юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме выделения с 23 октября 2020 года. Правопредшественниками колхоза были компании РК «40 лет Октября», РК ИМ. В. И. Ленина, рыболовецкий колхоз «Заря», СПК РК \\"Красное знамя\\".Колхоз владеет следующими судами: ярус АК-0657 «Капелан», СРТМ МК-0360 «Сапфир II», ярус т.Антиас АК-0740 «Антиас», ярус т.Антиас АК-757 «Капродон», АК-0777 «Изумруд», МК-0331 «Онега». За 2019 год выручка компании составила 377,92 миллиона рублей.Как отметил председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев, колхоз можно считать хорошей компанией. В самой организации ЧП с «Онегой» не комментируют, так как по факту крушения ярусолова было возбуждено уголовное дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоявилось видео с затонувшего в Баренцевом море судна \\"Онега\\". По словам очевидцев, проблем на ярусолове хватало задолго до трагедии [видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru