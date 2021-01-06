В Мурманской области волонтерство всегда было хорошо развито, но пандемия коронавируса показала, что есть, куда расти. И что у северян невероятно горячие и добрые сердца.Помощь волонтеров нужна каждый день, особенно медицинским работникам, которые вот уже скоро как год буквально живут на работе.- Врачи поликлиник города сейчас испытывают сильные перегрузки, связанные с большим количеством обращений и обзвоном больных, сдавших тесты на коронавирус. Мы ищем волонтеров для помощи врачам в первичном обзвоне людей сдавших анализы, приеме звонков, заполнении баз и различных форм. Вы сможете разгрузить врачей и дать им возможность вернуться к основной работе, - рассказывает представитель Центра развития волонтерского движения Наталья Козырь.Приступят к работе волонтеры с 11 января, а помогать будут в поликлиниках Первомайского округа. Если вы готовы к добрым делам, то пишите в личные сообщения Натальи Козырь. Также подробности можно узнать в группе Центра развития волонтерского движения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДепутаты Мурманской областной Думы в новогодние праздники помогают врачам. Народные избранники стали автоволонтерами (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru