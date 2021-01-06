Число умерших от коронавируса в Мурманске на 6 января 2021 года составило 673 человека. И, пожалуй, один их лучших подарков, который мы могли получить под Новый год, это то, что кривая заболеваемости и смертности COVID-19 в регионе пошла вниз.Если еще в декабре 2020 года число зараженных, выявляемых за сутки в области, составляло не менее 280 человек. А по данным оперативного штаба при правительстве Заполярья от 6 января 2021 года, их 242. К сожалению, число умерших выросло до 673 человек, три новых летальных случая выявили за последние сутки.Всего с марта 2020 года, когда до Кольского полуострова добралась пандемия коронавируса, диагноз \\"новая коронавирусная инфекция\\" поставили уже 37600 жителям Мурманской области.Несмотря на то, что число зараженных снижается, у медработников меньше работы не становится. На помощь им приходят даже депутаты Мурманской областной Думы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Мурманской области. Последние новости на 5 января 2021 года: число заболевших в Мурманской области превысило 37 тысяч человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 5 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru