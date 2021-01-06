Силач из Мурманска Леон Мирошник продолжает ставить рекорд за рекордом. Новое достижение он сделал в Калуге, где 5 января прошло соревнование по силовому многоборью. Наш богатырь решил показать себя в упражнении \\"Аполлон Аксель\\".- Леонтия из Мурманска калужане встречали бурными овациями, ведь спортсмен уже не в первый раз показывает свое мастерство в Калуге. Ему удалось установить новый рекорд России с весом 167,5 килограмма После этого, спортсмен решил пойти на мировой рекорд – 182,5 килограмма. Однако этот вес ему не поддался. Леонтий все равно был рад своей новой победе и поблагодарил зрителей за поддержку, - пишет kaluganews.com.Напомним: в октябре Леон Мирошник вместе с другими силачами установил мировой рекорд по буксировке барка \\"Седов\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧемпион мира по буксировке барка «Седов» Леон Мирошник: «Когда я впервые пришел в зал, мне сказали, что я ничего не добьюсь». Один из самых сильных людей России о том, зачем пришел в тяжелую атлетику, зачем ест фастфуд и когда увидит Арнольда Шварценеггера (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru