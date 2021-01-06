Пока для одних длинные новогодние каникулы проходят в праздности, другие проводят их с пользой. Например, депутаты Мурманской областной Думы стали автоволонтерами и возят медработников по вызовам.Так, Юрий Шадрин возит на вызовы фельдшера Североморской ЦРБ к ковидным больным. Нагрузка на медработников огромная: от 10 вызовов в день, на каждый уходит не менее получаса.- На счету каждая минута, поэтому хочется быть полезным и медперсоналу, и больным. Выйдя на линию, в первую очередь стараюсь облегчить работу медиков в это непростое время, - рассказал Юрий Шадрин.Автоволонтером стал и депутат Александр Шестак, который уже два месяца возит на личной машине сотрудников Ловозерской центральной районной больницы. Причем сначала его помощь нужна была для доставки ковидных бригад на вызовы, а сейчас в приоритете - доставка лекарств. Каждый день на такое волонтерство уходит до четырех часов.- Оказываемая поддержка врачам не ради похвал. Моя задача - реально помочь тем, кому сейчас тяжело. Каждый из них сейчас работает за троих, - отметил Александр Шестак.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Мурманской области. Последние новости на 24 декабря 2020 года: волонтеры и студенты помогают кандалакшским медикам. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 24 декабря 2020 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru